Controladoria venezuelana proíbe transações bancárias com Guaidó

A Controladoria da Venezuela proibiu nesta quarta-feira a realização de qualquer operação financeira com o líder opositor Juan Guaidó, que supostamente estaria agindo para favorecer um empresário.

"A Sudeban foi instruída a proibir qualquer transação com o usurpador Juan Guaidó do ponto de vista bancário, financeiro, tanto na Venezuela como no exterior", destacou o chefe do organismo de controle, Elvis Amoroso.

A Sudeban (Superintendência das Instituições do Setor Bancário) também deverá informar às empresas do país que "devem se abster de realizar qualquer tipo de transação" com Guaidó, que administra "dinheiro sujo", disse Amoroso na TV estatal.

Segundo Amoroso, o empresário Javier Troconis, designado por Guaidó para a "gestão e recuperação de ativos" da Venezuela no exterior, prestou serviços para a petroleira PDVSA e tenta receber dinheiro da estatal.

Guaidó, reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países, enfrenta múltiplas acusações judiciais.

No dia 28 de março, a própria Controladoria o inabilitou para exercer cargos públicos durante 15 anos por suposta corrupção.