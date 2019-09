Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira, em meio a comentários otimistas do presidente americano Donald Trump sobre a China.

Um dia depois de abalar os mercados criticando as práticas comerciais de Pequim, Trump disse nesta quarta-feira que um acordo com a China poderia ser alcançado mais cedo do que o esperado. Imediatamente, as ações subiram.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,61%, a 26.970,71 pontos, o tecnológico Nasdaq de 1,05%, a 8.077,38, e o S&P; 500 de 0,62%, a 2.984,87 unidades.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos subiu a 1,732%, contra 1,649% de terça-feira.

Analistas disseram que os investidores adotaram uma atitude de parar para ver o que acontece após a oposição democrata decidir abrir um processo de impeachement contra Trump.