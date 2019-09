Comunicado do Business Wire :BitHarp Group Limited

BitHarp Group Limited ( www.BitHarp.com ), fabricante experiente de hardware de mineração de criptografia, agora é um nome favorito entre as pessoas interessadas em mineração de criptografia lucrativa desde o conforto de sua residência. Os produtos recentemente lançados pela empresa, Lyre Miner e Harp Miner, iniciaram uma nova era na mineração de criptomoedas, oferecendo hardware de mineração de baixo calor e ruído que pode ser colocado em espaços limitados nos lares. Os usuários podem começar a obter lucrosimediatamente, pois as plataformas de mineração pré-configuradas exigem apenas a conexão, a escolha da moeda preferida e a inserção de dados em grupo.

O benefício mais atraente do Lyre Miner e Harp Miner é a capacidade destes produtos de gerar retorno rápido de interesse de todos os usuários. Isto foi possível graças ao fornecimento de altas taxas de hash, que são inigualáveis no mercado. A taxa de hash é uma medida geral do poder de processamento de plataformas de mineração de criptografia. Para os mineradores, uma taxa de hash mais alta significa maior oportunidade de obter lucro e receber recompensa em grupos. Além disto, o Lyre Miner e o Harp Miner apoiam a lucratividade com seu baixo consumo de energia.

As potencialidades da taxa de hash fornecidas pela Lyre Miner e Harp Miner são mencionadas abaixo.

Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) & 2000 TH/s (Harp Miner)

Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) & 300 GH/s (Harp Miner)

Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) & 75 GH/s (Harp Miner)

Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) & 50 TH/s (Harp Miner)

"A BitHarp é uma das primeiras empresas deste mercado a criar produtos adequados para entusiastas casuais de criptografia extraída desde suas residências sem muito conhecimento ou experiência", disse Daniel Cox, Diretor de Engenharia da BitHarp. "Lyre Miner e Harp Miner foram concebidos para tornar a mineração de criptografia fácil e acessível a eles. É um grande prazer para nós ver muitos iniciantes obtendo lucros ao utilizar as plataformas de mineração BitHarp em seus lares."

Sobre a BitHarp: A BitHarp é um fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia com plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho, construídas com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa aos investidores.

