Comunicado do Business Wire :Business Tampere

Sandvik, Kalmar, Caruna e Valmet, empresas industriais internacionais de alta classe, juntaram-se ao Rapid Tampere, o primeiro acelerador de colaboração na região de Tampere (Finlândia). Iniciou-se uma busca global pelos principais associados de alta tecnologia para colaborar com essas empresas. O poderoso ecossistema de máquinas móveis e máquinas de processo localizadas na área atrairá os melhores atores internacionais.

Tampere Region is known of its long industrial heritage and as a center of technology, often going in the forefront of development. Rapid Tampere collaboration accelerator is yet another example enabling the continuum of innovations. Photo: Laura Vanzo. (Photo: Business Wire)

O Rapid Tampere opera no modelo cliente-empresa, onde a colaboração é baseada em necessidades reais, executa projetos-piloto rápidos e visa uma colaboração mais profunda.

A busca por empresas de alta tecnologia começa em 23 de setembro e termina em 31 de outubro de 2019. Os primeiros desafios incluem segurança no trabalho, tecnologia de sensores e aprendizado de máquina.

"Para ter sucesso na concorrência global é essencial que as empresas estabeleçam contatos e trabalhem em estreita colaboração com os especialistas mais inovadores de cada setor", afirmou Tuula Ruokonen, diretora de Soluções de Serviços Digitais da Valmet.

"Resolvemos problemas ao permitir uma colaboração fluida. Convidaremos 30 a 50 empresas de rápido crescimento para vir a Tampere apresentar propostas de colaboração concretas aos nossos clientes", disse Sébastien Gianelli, CEO da Vertical.

O Rapid Tampere é o primeiro acelerador de colaboração na região e seu lançamento é coordenado pela cidade de Tampere e pela Business Tampere, a agência de desenvolvimento econômico da região de Tampere. A comunidade universitária e as instituições de pesquisa também estão fortemente envolvidas no ecossistema regional de inovação.

O desenvolvimento conjunto pode ser usado para acelerar a inovação em tecnologia e serviços. Empresas menores também podem usá-lo para inovar. O modelo promove não apenas o crescimento da inovação e dos negócios, mas torna todo o setor econômico da região mais competitivo.

"O Rapid Tampere é um exemplo concreto do trabalho que a cidade está fazendo para ajudar os negócios da região a prosperar. Podemos esperar resultados significativos da colaboração do acelerador", comentou Lauri Lyly, prefeito de Tampere.

"O Rapid Tampere fornece um modelo operacional para destilar inovações em atividades de negócios. Na melhor das hipóteses, os pilotos e o desenvolvimento conjunto criam uma nova cultura e cooperação de inovação", afirmou Harri Airaksinen, CEO da Business Tampere.

Rapid Tampere, o acelerador de colaboração, é operado pela empresa de inovação Vertical em cooperação com a Eversheds Attorneys Ltd. A Business Tampere e a cidade de Tampere atuam como facilitadores do acelerador, para ajudar a estabelecer uma base sólida para atividades de inovação contínua na região de Tampere, na Finlândia. https://www.vertical.vc/rapidtampere/

Harri Ojala Diretor de Indústria Renovadora da Business Tampere +358 40 762 3784 harri.ojala@businesstampere.com

Sébastien Gianelli, CEO da Vertical +358 44 555 9866 sebastien@vertical.vc

