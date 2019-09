Macron tentou mediar encontro entre Trump e Rouhani, dizem fontes

O presidente da França, Emmanuel Macron, tentou agendar um encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Irã, Hassan Rouhani, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, mas a proposta foi rejeitada pelos iranianos, segundo fontes diplomáticas ouvidas pelo Wall Street Journal.



A ideia da reunião, a primeira entre um líder americano e um iraniano desde 1979, seria supostamente apoiada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. As fontes disseram que o Irã exigiu comprometimento dos EUA em suspender as sanções sobre seu país antes de qualquer diálogo.



Trump, por sua vez, declarou que seu governo está pronto para intensificar os embargos sobre o Irã até que o país persa deixe de ser uma ameaça a Washington e seus aliados, durante discurso no evento da ONU ontem. Rouhani deve fazer pronunciamento na Assembleia nesta quarta-feira.