Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Com base em seus negócios recentemente renovados na região, a IDEMIA está expandindo seu investimento em seu pessoal em Camberra e Sidney.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190924006121/pt/

(Photo: Business Wire)

A organização em crescimento é impulsionada pela adaptação da plataforma Gen. 3.0 de fronteiras e aeroportos ao mercado local, com um portfólio de soluções para uma experiência perfeita do viajante em todo o processo de fronteiras e aeroportos.

As equipes são colocadas o mais próximo possível das operações de clientes para promover a inovação e incubar novos conceitos, enquanto fazem parte da comunidade global de inovação da IDEMIA e recebem benefícios de sua capacidade mundial e multissetorial de pesquisa e desenvolvimento.

Esta capacidade de facilitação de passageiros de ponta foi refinada e produzida para escalabilidade através do trabalho da IDEMIA com o premiado aeroporto de Singapura Changi nos Terminais 3 e 4, e que agora está sendo adaptado a outros mercados da Ásia-Pacífico.

A plataforma Gen 3.0 está baseada na tecnologia com liderança mundial da IDEMIA em biometria sem contato: um mecanismo biométrico industrial e altamente escalável e em movimento para sensores sem contato para reconhecimento de face, íris e impressão digital. É comprovada e está pronta para oferecer uma visão do processamento sem contato de passageiros em aeroportos.

O conjunto inclui um inovador eGate, projetado para o fluxo livre de passageiros, garantindo que sejam vistos, reconhecidos e liberados pelas autoridades. A nova solução também foi projetada para aliviar algumas das pressões sobre as autoridades, onde a maioria dos viajantes autênticos será processada em autosserviços e as autoridades intervirão por exceção, sendo capacitados por aplicativos comerciais baseados em dispositivos móveis, permitindo que estes operem enquanto percorrem os andares de aeroportos.

Uma parte significativa do conjunto já está implantada em aeroportos da Ásia-Pacífico, sendo que, com o investimento adicional em sua presença na Austrália, a IDEMIA reforçará ainda mais sua capacidade de entrega.

Tim Ferris, Presidente da IDEMIA para região da Ásia-Pacífico, disse: "A região da Ásia-Pacífico está na vanguarda da inovação em fronteiras e aeroportos e continua sendo um mercado de crescimento estratégico para a IDEMIA. Com a expansão de nossa capacidade na Austrália, apoiaremos melhor nossos clientes na região e continuaremos o desenvolvimento de um conjunto muito bem-sucedido de produtos e soluções para os mercados globais."

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informação, acesse www.idemia.com / Siga @IdemiaGroup no Twitter

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190924006121/pt/

Uma Kanapathy idemia@redhill.asia

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.