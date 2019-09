Comunicado do Business Wire :Guidewire Software, Inc.

A Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), fornecedora da confiável plataforma para seguradoras da área de bens patrimoniais e acidentes (P&C;), anunciou hoje a disponibilidade imediata da atualização do modelo de quarta geração (Modelo 4) do Guidewire Cyence? for Cyber Risk Management: uma solução de modelagem de risco de eventos cibernéticos aprimorada que inclui um novo cenário de modelagem de eventos elaborado para avaliar a origem de perdas resultantes de uma interrupção em massa de atividades após ocorrências com ransomware.

Os infratores que recorrem ao ransomware adotaram técnicas mais avançadas, seletivas e concentradas em seus ataques. No primeiro trimestre de 2019, os ataques de ransomware cresceram 118%, com a identificação de novas famílias de softwares nocivos e a adoção de técnicas inovadoras por parte dos protagonistas das ameaças.1 Os criminosos vêm buscando maiores recompensas dos alvos escolhidos, e essa tendência representa uma mudança no perfil das vítimas: de pessoas físicas para pessoas jurídicas. Em 2018, os ataques de ransomware atingiram vários tipos de empresas: das pequenas às grandes, e em diversas partes do mundo.

"A Guidewire está na vanguarda da modelagem de risco cibernético, e continuamos desenvolvendo nossos dados e modelos para permitir que as seguradoras subscrevam e avaliem com precisão as mais recentes ameaças cibernéticas", declarou George Ng, diretor de tecnologia, Cyence Risk Analytics, Guidewire Software. "O Modelo 4 apresentará um nível mais aperfeiçoado de transparência. Os usuários conseguirão conhecer mais detalhadamente o modelo e identificar com mais facilidade as hipóteses modeladas, permitindo-lhes interpretar os riscos cibernéticos e eventos em termos financeiros e probabilísticos."

Além do lançamento da modelagem de análise avançada de ransomware refletir o cenário cibernético em transformação, o Modelo 4 inclui melhorias significativas no modelo de classificação de riscos, recursos de autoatendimento aprimorados e a incorporação de vastas informações sobre pedidos de indenização e novas fontes de dados. Os avanços do Modelo 4ampliam os parâmetros de avaliação de risco com o acréscimo de um evento de acumulação para ransomware, e oferece estabilidade, granularidade e rastreabilidade de informações de modelo para gestores de risco corporativo fazerem registros com eficiência, realizarem melhores interpretações e formularem com precisão decisões essenciais. Ao obter uma visão abrangente da exposição ao risco cibernético, as seguradoras podem aprimorar a gestão de exposição de seu portfólio, definir limites adequados e obter a confiança para adaptar-se e ter sucesso nesse ambiente em constante transformação.

"O Modelo 4 da Cyence for Cyber Risk Management apresenta recursos inéditos para as seguradoras", destacou Paul Mang, gerente geral, Análise e Serviços de Dados, Guidewire Software. "Acreditamos que ele ajudará os subscritores a avaliar e estimar financeiramente os riscos de ransomware e oferecer aos gestores de portfólio novos percepções à medida que administrarem sua exposição cibernética em geral.

As seguradoras que desejarem mais informações podem entrar em contato para receber uma amostra da tecnologia.

Sobre a Guidewire Software

A Guidewire fornece a plataforma setorial de que seguradoras de bens patrimoniais e acidentes (Property and Casualty, P&C;) necessitam para se adaptarem e terem sucesso em uma época de rápidas transformações. Nós fornecemos o software, os serviços e o ecossistema de parceiros para possibilitar que nossos clientes empreendam, diferenciem e ampliem seus negócios. Temos o privilégio de atender a mais de 350 empresas em 34 países. Para consultar mais informações, acesse www.guidewire.com e siga-nos no Twitter: @Guidewire_PandC.

