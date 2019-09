O petróleo fechou em baixa nesta terça-feira, após o presidente americano Donald Trump criticar as práticas comerciais da China da tribuna das Nações Unidas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro recuou 2,65%, a 63,10 dólares no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI, também para novembro perdeu 2,2%, 57,29 dólares.

Em queda desde a abertura, o petróleo derrapou mais quando Trump denunciou na ONU os "abusos" comerciais de Pequim.