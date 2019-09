Premier paquistanês diz que recebeu pedido para mediar crise com Irã

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, revelou nesta terça-feira que Estados Unidos e Arábia Saudita pediram sua mediação na crise com o Irã.

Khan se reuniu com os presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, e Irã, Hassan Rohani, na sede da ONU, após visitar o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, na Arábia Saudita.

"Trump me pediu para aliviar a situação e, talvez, chegar a outro acordo", disse Khan a jornalistas nas Nações Unidas.

"Sim, transmitimos isto, e sim, estamos fazendo nosso melhor esforço", destacou o premier.

"Imediatamente conversei ontem com o presidente Rohani, após a reunião com o presidente Trump. Não posso dizer nada mais neste momento, exceto que estamos tratando e mediando".

Na Arábia Saudita, que sofreu ataques contra duas instalações petroleiras no início de setembro atribuídos ao Irã, o príncipe herdeiro "também me pediu para falar com o presidente iraniano", revelou Khan.

O Paquistão tem boas relações com a Arábia Saudita, e também ligações com o Irã. Islamabad representa os interesses consulares de Teerã nos Estados Unidos diante da ausência de relações diplomáticas.

Os líderes de França, Alemanha e Japão também se reuniram com Rohani e Trump nas Nações Unidas, visando retomar o caminho da diplomacia.