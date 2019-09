Câmara dos EUA abre processo de impeachment contra Trump

(foto: AFP / SAUL LOEB )

, anunciou nesta segunda-feira a abertura do processo formal decontra o presidenteA acusação é de que ele violou a lei ao tentar recrutar um poder estrangeiro para interferir a seu favor na eleição deEm julho deste ano, Trump teria pressionado o presidente da Ucrânia, Vpara colaborar com seuem uma investigação sobre– filho do ex-vice-presidente– que integrou o conselho de uma empresa de gás ucraniana.De acordo com um agente de, o mesmo que revelou o conteúdo da conversa, o presidente americano disse oito vezes, durante a conversa, aque ele deveria colaborar com a investigação. A ligação ocorreu no momento em que a Ucrânia aguardava a aprovação de um pacote de ajuda militar dos EUA, no valor de. A verba foi ratificada no mês pelo, mas suspensa logo depois pelaJoe Biden é o principal pré-candidato democrata às eleições presidenciais de 2020. Além de ser favorito dentro do partido, ele lidera as pesquisas de opinião, sendo considerado a maior e principal ameaça à reeleição de Donald Trump.De acordo com a, o filho de Bilden,, trabalhou na empresa ucraniana(que foi investigada), porém, nenhuma parte da investigação aponta que o filho do pré-candidato tivesse participado do esquema de corrupção que levou à queda de um procurador daem 2016.Primeiramente, Trump recusou a comentar o conteúdo da conversa com o presidente ucraniano. “Não interessa o que eu discuti”, declarou. Depois, ele reconheceu a ligação e disse e que não enviaria nenhuma ajuda àpor questões de corrupção. "Por que você daria dinheiro a um país que você acha que é corrupto?", disse.Questionado mais tarde se o presidente ucraniano receberia o dinheiro em troca da investigação, negou. "Eu não fiz isso. Se você vir a ligação (), ficará muito surpreso", disse ele a repórteres.Nesta terça-feira, o presidente americano mudou o discurso, após pressão para a divulgação da transcrição do diálogo. Trump afirmou que o teor do telefonema poderá ser divulgado "".



Trump se mostrou surpreso com a abertura do processo de impeachment. Segundo ele, ninguém ainda viu a transcrição da ligação, e considerou o processo um total “caça às bruxas” .



“Um dia tão importante nas Nações Unidas, tanto trabalho e tanto sucesso, mesmo assim os democratas arruinaram e demandaram mais “manchetes” com uma enorme bagagem. Tão ruim para o país”, declarou em sua conta do Twitter.





Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! %u2014 Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Pelosi, Nadler, Schiff and, of course, Maxine Waters! Can you believe this? %u2014 Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! %u2014 Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

