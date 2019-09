Comunicado do Business Wire :WeWork

O Conselho Administrativo da WeWork anunciou hoje as seguintes mudanças de liderança: O co-fundador Adam Neumann decidiu se afastar de seu cargo de diretor executivo e continuará como presidente não executivo do conselho. Artie Minson, ex-co-presidente e diretor financeiro da WeWork, e Sebastian Gunningham, ex-vice-presidente, foram nomeados co-diretores executivos da empresa. Estas alterações são efetivas imediatamente.

Adam Neumann disse: "Como co-fundador da WeWork, tenho muito orgulho desta equipe e da incrível empresa que construímos na última década. Nossa plataforma mundial agora abrange 111 cidades em 29 países, atendendo a mais de 527.000 membros por dia. Embora nossos negócios nunca tenham sido mais fortes, nas últimas semanas, o escrutínio direcionado a mim se tornou uma distração significativa, e decidi que é do melhor interesse da empresa deixar o cargo de diretor executivo. Agradeço a meus colegas, membros, parceiros e investidores por continuarem acreditando neste grande negócio."

Artie Minson e Sebastian Gunningham disseram: "Gostaríamos de agradecer a Adam por sua visão e paixão em construir a WeWork nos últimos 9 anos. Nosso modelo inovador de associação, belos designs e ofertas criativas da comunidade mudaram o modo como indivíduos e empresas de todo o mundo pensam sobre seus espaços de trabalho. É uma honra incrível liderar a WeWork durante este importante momento da história da empresa. Nosso negócio principal é forte e tomaremos ações claras para equilibrar o alto crescimento, a lucratividade e a experiência exclusiva dos membros da WeWork, além de avaliar o momento ideal para uma abertura de capital. Estamos comprometidos com o sucesso contínuo de nossos membros, parceiros, funcionários e acionistas nesta nova jornada."

O membro do conselho Bruce Dunlevie, sócio da Benchmark e primeiro investidor da WeWork, disse: "Adam supervisionou a criação de uma plataforma global que oferece suporte diário a seus membros e aumentou para mais de US$ 4 bilhões em receita de taxa de execução em menos de dez anos. Ele e a equipe da WeWork redefiniram os modos pelos quais pessoas e empresas abordam o trabalho, bem como trouxeram inovação ao setor imobiliário. Estou empolgado com o futuro da WeWork e emocionado por Artie e Sebastian receberem o bastão de Adam para liderar a próxima fase de crescimento."

O membro do conselho Lew Frankfort, disse: "Adam é um tipo muito raro de empreendedor que tem a visão e o desejo de conceituar uma enorme oportunidade de negócios e depois atacá-la implacavelmente. Ele criou um dos negócios que mais cresce na história, sendo que meus colegas diretores e eu agradecemos a ele por sua liderança. Nosso conselho de administração está entusiasmado em receber Artie e Sebastian como líderes da WeWork em sua próxima fase, assim estou satisfeito com a rápida trajetória de crescimento da empresa e com a posição de liderança do setor no mercado."

