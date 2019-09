Crise no Reino Unido só será resolvida com novas eleições, diz Corbyn

O líder da oposição e do Partido Trabalhista do Reino Unido, Jeremy Corbyn, declarou que a crise gerada após a suspensão do Parlamento do país só será resolvida com a convocação de novas eleições. "Precisamos dar o poder de decisão ao povo", afirmou, em discurso.



Corbyn voltou a defender a renúncia do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e afirmou que um Brexit sem acordo favorável apenas ao presidente americano, Donald Trump.



Hoje, a Suprema Corte do Reino Unido declarou ilegal a suspensão do Parlamento, que foi solicitada por Johnson e aceita pela rainha Elizabeth II. O legislativo deve retomar suas atividades amanhã.