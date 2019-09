O espanhol Alejandro Sanz lidera com oito as indicações ao Grammy Latino, que foram anunciadas nesta terça-feira.

Sanz compete com "#Eldisco" na categoria de melhor álbum, e também na de melhor gravação e música com duas faixas: "No tengo nada" e "Mi persona favorita", que canta com Camila Cabello.

O artista de 50 anos também é indicado ao melhor álbum pop contemporâneo ("#Eldisco"), melhor música pop ("Mi persona favorita") e melhor vídeo de versão longa ("Lo que fui es lo que soy"), informou a Academia Latina de Gravação.

A premiação mais importante da música latina acontece em 14 de novembro, em Las Vegas.

"Sejam engenheiros de som, artistas, compositores ou arranjadores musicais - independentemente de gênero, idade, identidade nacional ou gênero musical - os candidatos são produto de um processo de votação no qual cada voto conta. A música latina é cada vez mais popular no mundo, nos une, nos orgulha, e nos entusiasma para celebrá-la", afirmou Gabriel Abaroa Jr., presidente da Academia Latina de Gravação, citado em comunicado.

Além de Sanz e sua compatriota Rosalía, com cinco indicações, se destacam também Andrés Calamaro (4), Fonseca (4), Juan Luis Guerra 4.40 (4), Tony Succar (4), Paula Arenas (3), Camila Cabello (3), Kany García (3), Juanes (3), Sech (3) e Sebastián Yatra (3).

Aitana, Burning Caravan, Cami, Fer Casillas, Chipi Chacón, Elsa e Elmar, Greeicy, Juam Iangaramo, Paulo Londra e Nella buscam o prêmio de melhor artista revelação.

Na categoria música brasileira, Tiago Iorc concorre à categoria "Canção do Ano" com a música "Desconstrução", e a cantora Anitta foi indicada na categoria "Melhor Álbum Urbano".

Além deles, outros brasileiros também concorrem ao Grammy Latino de 2019, como a dupla Anavitória, Pitty, Priscilla Alcântara, Luan Santana, As Bahias e a Cozinha Mineira, Liniker e Os Caramelows, Mahmundi, Marília Mendonça, Paula Fernandes e Ana Cañas.