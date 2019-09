Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje o lançamento do Inclusive Tech Lab (Laboratório de Tecnologia Inclusiva), que adotará uma abordagem prática para pesquisa, teste e desenvolvimento das tecnologias inclusivas do futuro. A Fundação Bill e Melinda Gates forneceu três anos de financiamento para o novo laboratório da GSMA e fará parte do Grupo Consultivo ao lado de representantes do setor, incluindo GoPay, IDEMIA, KaiOS, Mowali, Telenor, Universidade de Washington, VEON e Vodafone.

"Ao lançar o Inclusive Tech Lab da GSMA, estamos dando um novo e ousado passo para apoiar e estimular a inovação por meio de mais experimentação e vontade de correr riscos", disse John Giusti, diretor de Regulamentação da GSMA. "O programa Mobile for Development da GSMA já teve um impacto direto na melhoria da vida de 58 milhões de pessoas. O laboratório dará à nossa equipe de 'empreendedores tecnológicos' a oportunidade de adotar uma abordagem prática para quebrar ainda mais as barreiras para a inclusão econômica e social."

"Estamos orgulhosos de colaborar com a GSMA e de financiar o laboratório de tecnologia inclusiva para criar estratégias, construir e implementar tecnologias para apoiar o setor com inovações para impulsionar a inclusão financeira para os mais pobres", disse Matt Bohan, diretor sênior do Programa de Serviços Financeiros para os Pobres na Fundação Bill e Melinda Gates. "O laboratório nos permitirá criar e explorar produtos, de plataformas de interoperabilidade a APIs padronizadas e muito mais, que ajudarão o setor a impulsionar a inovação para incluir as pessoas pobres em um ritmo e escala totalmente novos."

O laboratório trabalhará em várias áreas que incentivam a inclusão. Isso envolverá a expansão da abertura e interoperabilidade dos sistemas de pagamento, acessibilidade de serviços para mulheres e populações vulneráveis e identidades digitais para pessoas não registradas, além de outros tópicos relevantes. A GSMA, juntamente com as partes interessadas do setor, estabelecerá e compartilhará provas de conceito destinadas a aumentar a inclusão financeira e digital para grupos carentes.

Os serviços do laboratório serão os seguintes: pesquisa, projetos de inovação e ativos tecnológicos (por exemplo, ambientes de teste baseados na web). O laboratório se beneficiará das orientações recebidas das principais figuras do setor que compõem seu Grupo Consultivo global, que ajudarão a avaliar, priorizar, moldar e contribuir para as possíveis ideias de projetos recebidas pelo laboratório. Seguindo a orientação do Grupo Consultivo, os projetos considerados viáveis serão pesquisados e desenvolvidos. O laboratório criará produtos e informações facilmente utilizáveis até a prova de conceito (e possivelmente suportará um lançamento comercial inicial, conforme apropriado). O laboratório garantirá que os aprendizados e as soluções desenvolvidas pelo laboratório estejam disponíveis para o setor em geral, com os primeiros resultados disponíveis para o setor no primeiro trimestre de 2020.

Giusti concluiu: "Hoje existem desafios para ampliar o acesso aos serviços financeiros, colmatar a lacuna de serviços digitais para mulheres e grupos vulneráveis de usuários e fornecer soluções de identidade digital para um bilhão de pessoas sem identificação. Esses desafios impulsionam nossa atividade enquanto trabalhamos nas inovações digitais transformadoras do amanhã".

Para saber mais sobre o Inclusive Tech Lab da GSMA e como você pode contribuir, acesse o seguinte link: www.gsma.com/lab

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, acesse o site corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

