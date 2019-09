Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou os indicados à 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a notável homenagem internacional que celebra a excelência em música latina e única premiação concedida entre profissionais da indústria da música. A categoria Álbum do Ano é composta por um grupo diversificado de artistas comoPaula Arenas (Visceral), Rubén Blades (Paraíso Road Gang), Andrés Calamaro (Cargar La Suerte), Fonseca (Agustín), Luis Fonsi (Vida), Rosalía (El Mal Querer), Alejandro Sanz (#ELDISCO), Ximena Sariñana(¿Dónde Bailarán Las Niñas?), Tony Succar (Mas De Mi) e Sebastián Yatra (Fantasía).

"É um privilégio para a Academia Latina da Gravação ver a grande diversidade de artistas talentosos que se somam a esta histórica edição da 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY", disse Gabriel Abaroa Jr., Presidente/CEO da Academia Latina da Gravação. "Desde nossa criação, nossos membros internacionais continuam a ser a força motriz na busca por excelência. Sejam engenheiros de som, intérpretes, compositores ou arranjadores de música - independentemente de sexo, idade, nacionalidade ou gênero musical -, os indicados são o produto de um processo de votação em que cada voto conta. A música latina continua a crescer internacionalmente, nos une e nos orgulha, e estamos muito entusiasmados em celebrá-la."

No processo do Latin GRAMMY, votam os membros criadores de música em todo o mundo que fazem parte da Academia Latina da Gravação e que representam todos os gêneros e disciplinas criativas, incluindo artistas de gravação, compositores, músicos, produtores e engenheiros de mixagem e de estúdio. Os indicados deste ano foram selecionados dentre aproximadamente 15.500 inscrições em 50 categorias e refletem uma gama diversificada de consagrados e novos artistas, que lançaram gravações durante o período de elegibilidade (1°. de junho de 2018 a 31 de maio de 2019).

A rodada final de votação para determinar os vencedores do Latin GRAMMY® começará em 3 de outubro. Os ganhadores serão revelados pela Academia Latina da Gravação em 14 de novembro na Premiere do Latin GRAMMY e durante a transmissão da 20ª. Entrega Anual do Latin GRAMMY. A transmissão será realizada ao vivo a partir da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, pela Rede Univision, das 23h às 2h (horário de Brasília).

A seguir, apresentamos uma amostra das indicações em algumas das 50 categorias concorrentes. Ela apresenta uma variedade de gêneros musicais, bem como alguns dos nomes mais destacados e de novatos mais brilhantes da música latina. Para a lista completa dos indicados, visite LatinGRAMMY.com.

Gravação do Ano:"Parecen Viernes"- Marc Anthony "Verdades Afiladas"- Andrés Calamaro "Ahí Ahí"- Vicente García "Kitipun"- Juan Luis Guerra 4.40 "Querer Mejor"- Juanes com Alessia Cara "La Plata"- Juanes com Lalo Ebratt "Aute Couture"- Rosalía "Mi Persona Favorita"- Alejandro Sanz com Camila Cabello "No Tengo Nada"- Alejandro Sanz "Cobarde"- Ximena Sariñana

Canção do Ano:"Calma"- Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega, compositor (Pedro Capó) "Desconstrução"-Tiago Iorc, compositor (Tiago Iorc) "El País"- Rubén Blades, compositor (Rubén Blades) "Kitipun"- Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40) "Mi Persona Favorita"- Camila Cabello & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz com Camila Cabello) "No Tengo Nada"- Alejandro Sanz, compositor (Alejandro Sanz) "Quédate"- Kany García & Tommy Torres, compositores (Kany García & Tommy Torres) "Querer Mejor"- Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner & Tainy, compositores (Juanes com Alessia Cara) "Un Año"- Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra com Reik) "Ven"- Fonseca, compositor (Fonseca)

Melhor Canção Pop:"Bailar"- Leonel García, compositor (Leonel García) "Buena Para Nada"- Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo, compositores (Paula Arenas) "Mi Persona Favorita"- Camila Cabello & Alejandro Sanz, compositores (Alejandro Sanz com Camila Cabello) "Pienso En Tu Mirá"- Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalía, compositores (Rosalía) "Ven"- Fonseca, compositor (Fonseca)

Melhor Fusão/Interpretação Urbana:"Tenemos Que Hablar"- Bad Bunny "Calma (Remix)"- Pedro Capó & Farruko "Pa' Olvidarte (Remix)"- ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko com Manuel Turizo "Con Calma"- Daddy Yankee com Snow "OtroTrago"- Sech com Darell

Melhor Álbum de Música"Urban":Kisses- Anitta X 100pre- Bad Bunny Mi Movimiento- De La Ghetto 19- Feid Sueños- Sech

Melhor Canção"Urban":"Baila Baila Baila"- Ozuna & Vicente Saavedra, compositores (Ozuna) "Caliente"- J Balvin, René Cano, De La Ghetto & Alejandro Ramirez, compositores (De La Ghetto com J Balvin) "Con Altura"- J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Alejandro Ramirez & Rosalía, compositores (Rosalía & J Balvin com El Guincho) "Otro Trago"- Kevyn Mauricio Cruz, Kevin Mauricio Jimenez Londoño, Bryan Lezcano Chaverra, Josh Mendez, Sech & Jorge Valdes, compositores (Sech com Darell) "Pa' Olvidarte"- René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, Mateo Tejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas & Doumbia Yohann, compositores (ChocQuibTown)

Melhor Álbum de Música Alternativa:Latinoamericana- Alex Anwandter Discutible-Babasónicos Bach- Bandalos Chinos Prender Un Fuego- Marilina Bertoldi Norma- Mon Laferte

Melhor Álbum Tropical Tradicional:Andrés Cepeda Big Band (En Vivo)- Andrés Cepeda Vereda Tropical- Olga Cerpa y Mestisay Lo Nuestro- Yelsy Heredia A Journey Through Cuban Music- Aymée Nuviola La Llave Del Son- Septeto Acarey

Melhor Álbum Cantor/ Compositor:Acústica- Albita Contra El Viento- Kany García Amor Presente- Leonel García Algo Ritmos- Kevin Johansen Intuición- Gian Marco

Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi:Mi Persona Preferida- El Bebeto Sigue La Dinastía...- Alex Fernández Más Romántico Que Nunca- Vicente Fernández Indestructible- Flor De Toloache Ahora- Christian Nodal

Melhor Álbum de Música Nortenha:Por Más- Bronco Las Canciones De La Abuela- Buyuchek Mitad Y Mitad- Calibre 50 Percepción- Intocable Amo- La Maquinaria Norteña

Melhor Vídeo Musical Versão Longa:"Anatomía De Un Éxodo"- Mastodonte "Piazzolla, Los Años Del Tiburón"- Astor Piazzolla "Hotel De Los Encuentros"- Draco Rosa "Lo Que Fui Es Lo Que Soy"- Alejandro Sanz "Déjame Quererte"- Carlos Vives

A Academia Latina da Gravação é uma organização internacional que tem como membros artistas, músicos, compositores, produtores e outros profissionais técnicos da gravação, de língua espanhola e portuguesa. A organização dedica-se a melhorar a qualidade de vida e as condições culturais da música latina e de seus criadores. Além de produzir a Entrega do Latin GRAMMY para destacar a excelência em artes e ciências da gravação, a Academia Latina da Gravação oferece programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical latina, seja diretamente ou por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações sobre a Academia Latina da Gravação, visiteLatinGRAMMY.com.

