Dois foguetes caem perto da embaixada americana em Bagdá

Dois foguetes caíram nesta segunda-feira (23) perto da embaixada americana em Bagdá, informou uma fonte dos serviços de segurança à AFP, enquanto diplomatas estrangeiros informavam sobre o acionamento das sirenes em toda a zona.

De acordo com uma fonte de segurança da chamada Zona Verde, dois foguetes de 100mm caíram próximo à embaixada, e um terceiro atingiu o rio Tigre.

Um dos foguetes caiu "a cerca de três metros do portão de acesso da embaixada", disse a fonte à AFP.

Segundo um oficial da polícia, "um foguete Katiusha atingiu às 23H40 (17H40 Brasília) a Zona Verde, não muito distante da embaixada americana".

Fontes diplomáticas assinalaram que as sirenes de emergência instaladas em torno da embaixada dos EUA foram acionadas em duas oportunidades.

Já o comando militar iraquiano informou que "dois disparos de morteiro" caíram próximo à Zona Verde, mas não citou a embaixada dos EUA.

A autoria dos disparos não foi reivindicada, mas uma fonte iraquiana de segurança informou que os disparos partiram de posições ao sul de Bagdá.

Este ataque ocorre em um contexto de forte tensão entre Estados Unidos e Irã, as duas potências com maior presença no Iraque.

O último ataque deste tipo na capital iraquiana ocorreu no dia 19 de maio, quando um foguete atingiu a Zona Verde poucos dias após as autoridades americanas repatriarem parte de seus diplomatas no Iraque.

Após anos de guerra e atentados do grupo jihadista Estado Islâmico, o Iraque segue um país ameaçado pelo terrorismo, mas os atentados são menos frequentes no momento.

Em um sinal de aparente progresso nas condições de segurança, as autoridades iraquianas promoviam um relaxamento nas severas medidas de segurança na Zona Verde.

Assim foram retirados os improvisados muros de concreto contra explosivos e até se permitiu, pela primeira vez em uma década, o trânsito de veículos em determinados horários.

Mas a embaixada americana permanece como o complexo mais vigiado de toda a zona.