Parlamentares árabes em Israel apoiam Benny Gantz para primeiro-ministro

O bloco árabe no Parlamento de Israel abandonou sua postura habitual de afastamento e endossou o ex-chefe militar Benny Gantz para primeiro-ministro do país, potencialmente dando a ele vantagem sobre o líder linha dura Benjamin Netanyahu. O movimento histórico marcou a primeira vez em quase três décadas que os partidos árabes apoiam um candidato a primeiro-ministro, refletindo seu desprezo por Netanyahu, acusado de fomentar o ódio aos árabes durante sua campanha de reeleição.



O legislador árabe Ahmad Tibi disse que Benny Gantz não é a sua escolha preferida. "Mas prometemos aos nossos eleitores que faríamos tudo para derrubar Netanyahu, e o padrão aqui é recomendar Benny Gantz." Caberá ao presidente de Israel, Reuven Rivlin, decidir qual candidato deve ter a chance de formar um governo de coalizão e atuar como primeiro-ministro.



Nem Gantz, líder do partido centrista Azul e Branco, nem Netanyahu, chefe do movimento conservador Likud, têm maioria no Knesset, de 120 assentos. Mas com o apoio dos partidos árabes, Gantz ganhou uma ligeira vantagem. Ele poderia ter até 57 apoiadores, em comparação aos 55 de Netanyahu.



O político Avigdor Lieberman, chefe do partido Yisrael Beitenu, de tamanho médio, controla os oito últimos assentos, tornando-se o principal agente de equilíbrio. Mas ele anunciou no domingo que não endossará nenhum dos candidatos. Fonte: Associated Press.