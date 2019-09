Pompeo se reunirá com Lavrov na ONU

O chefe da diplomacia americano, Mike Pompeo, deve se reunir com seu homólogo russo, Sergei Lavrov, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, anunciou neste domingo o Departamento de Estado.

Os dois dirigentes se encontraram pela última vez em meados de maio em Sochi, na Rússia. Desde então, Washington e Moscou encenaram a morte de um acordo bilateral para dar fim a mísseis nucleares de alcance intermediário (INF), o que despertou o fantasma de uma nova corrida armamentista.

O presidente americano, Donald Trump, demonstrou por muito tempo seu desejo de restabelecer relações melhores com seu equivalente russo, Vladimir Putin. Mas esses laços continuam tensos, e o resto do governo americano, com Pompeo à frente, frequentemente lança palavras muito duras contra Moscou, especialmente por seu papel na Ucrânia ou na Síria.

De acordo com um funcionário de alto escalão americano, os Estados Unidos têm a intenção de aproveitar a reunião anual das Nações Unidas para "neutralizar a influência nociva dos Estados autocráticos", entre os quais, Rússia, Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Síria e China.