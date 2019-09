Pesquisas apontam Warren à frente de Biden na disputa democrata à presidência

A senadora Elizabeth Warren superou pela primeira vez o ex-vice-presidente Joe Biden na intenção de voto nas primárias do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020 no estado-chave de Iowa, revelou uma pesquisa publicada neste domingo.

A pesquisa da Des Moines Register/CNN dá a Warren 22% de intenção de voto e a Biden 20%, enquanto que Bernie Sanders se aproxima com 11%.

Até agora, Biden era o favorito para ganhar a disputa do partido democrata, mas essa última pesquisa mostra uma mudança de tendência a favor de Warren no primeiro estado a votar na corrida presidencial.

Biden continua em primeiro lugar nas pesquisas nacionais, mas esses dados sugerem que a corrida democrata será decidida entre dois candidatos, à medida que Sanders perde terreno em relação a Warren.

A senadora por Massachusetts concorre com Sanders pelo voto progressista, com ideias inovadoras sobre saúde e educação, enquanto Biden se vende como um moderado experiente com mais chances do que qualquer outro democrata de derrotar o presidente Donald Trump em 2020.