Ilhas Salomão formam relações diplomáticas com a China após rompimento com Taiwan

As Ilhas Salomão formaram relações diplomáticas com a China após romper com Taiwan, dando a Pequim uma nova vitória na sua campanha para isolar a ilha autogovernada que os chineses alegam ser parte do seu território.



Os dois governos anunciaram no sábado que, ao formar laços diplomáticos, estavam "preservando os interesses e o desejo dos dois povos".



Os salomônicos romperam relações com Taiwan na segunda-feira, deixando a ilha com menos de 20 governos que a reconhecem como um país independente.



Taiwan e a China se separaram em meio à guerra civil em 1949. Eles têm laços comerciais extensos, mas nenhuma relação oficial.