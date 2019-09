Dezenas de pessoas detidas no Egito após manifestação contra o presidente Al Sisi

Dezenas de pessoas foram detidas após as manifestações no Cairo e em outras cidades do Egito para pedir a renúncia do presidente Abdel Fattah Al Sisi.

O protesto contra o presidente, algo incomum no país, reuniu centenas de pessoas na sexta-feira à noite no Cairo. Os manifestantes gritavam "Sisi fora!" e exibiam cartazes.

Ao menos 74 pessoas foram detidas, informou à AFP uma fonte das forças de segurança. Policiais à paisana patrulhavam as ruas da capital do país.

Com base em uma lei de 2013 e também em consequência do estado de emergência, ainda em vigor, as manifestações estão proibidas no Egito.

A polícia usou gás lacrimogêneo e mobilizou agentes na Praça Tahrir, epicentro dos protestos de 2011 que provocaram o fim do regime de Hosni Mubarak.

As manifestações de sexta-feira foram convocadas pela internet por Mohamed Aly, um empresário egípcio que vive no exílio na Espanha.

Os vídeos do empresário, nos quais denuncia a corrupção do regime militar de Al Sisi, viralizaram no país.

Na semana passada, o presidente negou as acusações em uma entrevista, durante a qual afirmou que é "honesto e leal" a seu povo e ao exército.