Petróleo fecha em baixa semana marcada por ataques na Arábia Saudita

Os preços do petróleo fecharam com leve queda nesta sexta-feira, após uma semana marcada pelos ataques a duas infraestruturas petroleiras na Arábia Saudita.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou a 64,28 dólares, 12 centavos a menos que na quinta-feira. Na semana, teve alta de 6,7%, a maior desde janeiro.

Em Nova York, o barril de WTI para outubro perdeu 4 centavos, a 58,09 dólares. No acumulado da semana, o preço avançou 5,9%, a maior alta semanal desde junho.

Com fortes movimentos nos últimos dias, incluindo um salto de quase 15% na segunda-feira, o mercado "está se estabilizando após uma semana bastante volátil", disse Craig Erlam, da corretora Oanda.

Os preços continuam sustentados pelos temores de confrontos no Oriente Médio, após um ataque a infraestruturas sauditas que reduziu pela metade a produção do principal exportador mundial da commodity.

"O risco de escalada do conflito com novos ataques contra instalações de petróleo na região é relativamente alto", disse Eugen Weinberg, analista do Commerzbank.