Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo fecharam com leve alta nesta quinta-feira, impulsionados pelas dúvidas sobre a capacidade da Arábia Saudita de restaurar rapidamente sua infraestrutura petroleira, atacada no fim de semana passado.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro teve alta de 80, a 64,40 dólares.

Em Nova York, o barril americano de WTI para entrega em outubro fechou a 58,13 dólares, alta de apenas 2 centavos.

"Os atores do mercado temem que os reparos demorem mais que poucas semanas", prazo estabelecido pela empresa estatal Aramco, dona das instalações, disse Balint Balazs, analista da Schneider Electric.

A produção saudita "foi afetada, obviamente, então tentarão comprar outros" barris, explicou David Madden, analista de CMC Markets.

A ideia de que Riade procure adquirir petróleo do exterior lança dúvidas sobre sua real capacidade de recuperação.