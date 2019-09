Comunicado do Business Wire :CGLytics

A CGLytics, fornecedora líder global de dados e análises de governança, e a Glass Lewis, fornecedora líder mundial independente de serviços de suporte à governança e engajamento, anunciaram hoje o lançamento do Modelo de compensação de ações (ECM) da Glass Lewis - um novo aplicativo poderoso para avaliar os EUA planos de remuneração baseados em ações, disponíveis exclusivamente via CGLytics.

Esse novo aplicativo fornece inteligência inestimável com acesso sob demanda durante todo o ano à metodologia da Glass Lewis, que é usada para avaliar a favorabilidade geral dos planos de ações atuais e futuros, incluindo testes com 11 critérios principais. Agora empresas e investidores podem testar, revisar e ajustar instantaneamente as mesmas informações individuais dos analistas da Glass Lewis para garantir os melhores resultados de remuneração, engajamento e votação para seus respectivos lados.

O ECM fornece às empresas uma visão imediata e proativa das preocupações com os planos de ações atuais e futuros, que a Glass Lewis destaca para mais de 1.300 investidores, representando mais de US $ 35 trilhões em ativos sob gestão. Além disso, com cobertura de mais de 4.300 empresas de capital aberto dos EUA, os investidores podem avaliar os riscos de investimento em seu portfólio em relação aos planos de ações atuais ou aos que estão sendo propostos.

Aaron Bertinetti, vice-presidente sênior de pesquisa e engajamento da Glass Lewis explica: "Nossos analistas pesquisam e se envolvem abertamente com milhares de empresas e seus investidores todos os anos, desenvolvendo insights valiosos e experiência em governança como resultado. Acreditamos firmemente que a boa governança é boa para todos, o que significa que devemos capacitar o mercado de capitais democratizando o acesso a nossa profunda experiência em governança de maneira transparente, intuitiva e sem conflitos.O ECM oferece às empresas e investidores as mesmas ferramentas de governança que usamos internamente e que desenvolvemos ao longo de muitos anos. Isso trará maior transparência, melhor governança e confiança do mercado, promovendo o alinhamento dos interesses corporativos e dos investidores nos planos de remuneração".

O ECM está disponível como um serviço independente e está disponível apenas via CGLytics e seu software líder de mercado. Os emissores corporativos podem testar e refinar seus planos de capital próprio, entender o nível de preocupação dos acionistas e, finalmente, ter sucesso na busca do apoio dos acionistas necessário para conceder legalmente a remuneração do capital próprio. Por outro lado, os investidores podem testar os planos de ações para as empresas em seu portfólio, realizar uma análise comparativa abrangente dos custos planejados e avaliar o risco de qualquer diluição potencial para aprimorar suas decisões de engajamento e votação.

"Obter a compensação de capital próprio certa é parte essencial da modernização da governança corporativa. Os emissores e investidores institucionais devem estar convencidos de que os planos propostos atendem às necessidades de longo prazo do negócio e de seus acionistas. O ECM mudará completamente a maneira como os dois lados abordam esses desafios, estabelecendo uma nova referência para a transparência no processo de tomada de decisões e impulsionando boas práticas de governança".afirmou Aniel Mahabier, CEO da CGLytics.

A oferta, lançada inicialmente para o mercado dos EUA, abrange mais de 4.300 empresas de capital aberto dos EUA, incluindo Russell 3000, S&P; 1500, S&P; MidCap 400 e SmallCap 600.

Sobre a CGLytics

A CGLytics está transformando a forma como as decisões de governança corporativa são tomadas. Ao combinar o mais amplo conjunto de dados de governança corporativa com as ferramentas de análise mais abrangentes, a CGLytics capacita corporações, investidores e serviços profissionais para executar uma verificação instantânea de integridade da governança e tomar decisões mais bem informadas. Desde ferramentas exclusivas de análise de desempenho e comparação de pagamento até informações sobre a eficácia da diretoria, as empresas e os investidores têm acesso à fonte mais completa de informações de governança - potencializando as percepções necessárias para uma boa governança moderna.

Sobre a Glass Lewis

A Glass Lewis, fornecedora independente líder mundial de serviços de suporte de governança e engajamento, ajuda os investidores institucionais a entender e se conectar com empresas nas quais investem. A Glass Lewis é uma aliada de confiança de mais de 1,3 mil investidores globais que usam sua pesquisa imparcial de alta qualidade, Proxy Paper, e a solução de gerenciamento de votos Viewpoint, líder do setor, para gerar valor em todas suas atividades de governança.

