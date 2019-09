Comunicado do Business Wire :Citi

O Citi atualizou seu serviço de fornecimento de dados do Livro de Registro de Investimentos (IBOR, na sua sigla em inglês) para oferecer suporte a clientes de middle-office que operam em vários ciclos de negociação. A chamada solução "multi-slot" do IBOR pode ser personalizada para atender às necessidades operacionais de cada cliente em várias regiões, informando particularmente as posições de negociação do dia-a-dia e as previsões de caixa a nível global.

A solução aprimorada do IBOR fornece aos clientes posições, dinheiro negociado e liquidado, transações, dados mestre de instrumentos, taxas de câmbio e dados de previsão de caixa impulsionados por avaliações regionais de ativos listados e não listados. O serviço também inclui uma solução do IBOR (HCIBOR) historicamente correta, que pode se integrar perfeitamente aos serviços de desempenho e relatórios dos clientes existentes.

"Os principais pontos fortes da nossa oferta são a riqueza dos dados, a velocidade da entrega e sua flexibilidade para atender às necessidades dos clientes, além de ser um sistema de gerenciamento de pedidos, agenciador de custódia e contador de fundos", disse Pervaiz Panjwani, diretor de Serviços de Custódia e Fundos na EMEA. "Com um modelo abrangente de dados, composto por mais de 600 elementos de dados exclusivos, incluindo dados suplementares de mercado de balcão, suportados pela extensa estrutura de controle do Citi, podemos apoiar uma ampla gama de investimentos e facilitar a tomada de decisões", completou.

O serviço aprimorado de entrega de dados do IBOR do Citi já está ativo e disponível como parte padrão de seus Serviços de Middle-Office. Essa melhora coincide com a culminação de vários anos de investimento em sua plataforma de middle-office, um conjunto de recursos altamente automatizados e integrados que inclui processamento de transações, serviços de ativos, serviços de avaliação e gestão de garantias do mercado de balcão, contabilidade de portfólio e relatórios de desempenho e risco.

"À medida que nossos clientes globais se expandem entre mercados e tipos de investimento, eles operam em ambientes cada vez mais complexos", disse Sanjiv Sawhney, diretor global de Serviços de Custódia e Fundos. "Os clientes procurarão fazer parceria com um provedor que possa resolver problemas complexos, simplificar suas operações e apoiar seu crescimento."

Com mais de US$ 21,7 trilhões em ativos sob custódia e administração e a rede proprietária líder do setor em mais de 60 mercados, o negócio de Serviços de Custódia e Fundos do Citi oferece aos clientes uma profunda experiência no mercado local, tecnologias avançadas de processamento e uma série de serviços de fundos que podem ser adaptado para atender às necessidades dos clientes.

