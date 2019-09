Arábia Saudita implica Irã em ataques contra setor de petróleo

O governo da Arábia Saudita afirmou que o Irã é responsável por ataques no fim de semana contra instalações de petróleo sauditas, implicando diretamente Teerã pela primeira vez, mas sem acusar explicitamente o rival de realizar as ações.



Autoridades sauditas concluíram que o Irã ou um de seus aliados lançou um complexo ataque que envolveu drones e mísseis de cruzeiro a partir de uma localidade ao norte da Arábia Saudita, afirmou o coronel Turki al-Maliki, porta-voz da coalizão militar liderada pelos sauditas que combate no Iêmen, falando a repórteres em Riad nesta quarta-feira.



Al-Maliki disse que a Arábia Saudita fez a avaliação a partir da direção dos mísseis. As armas encontradas nos dois locais atingidos remetiam ao Irã, complementou. O regime iraniano tem negado participação nos ataques.



O coronel saudita exibiu imagens de destroços dos ataques, incluindo o que o Ministério da Defesa descreveu como mísseis de cruzeiro e drones iranianos. Ele disse que a Arábia Saudita ainda trabalha para determinar o local do lançamento e não disse explicitamente que os ataques partiram do Irã. Fonte: Dow Jones Newswires.