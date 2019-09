ONU envia especialistas à Arábia Saudita para investigar ataques

A ONU enviou especialistas para a Arábia Saudita para uma investigação internacional sobre os ataques contra plataformas petroleiras no país - informaram fontes diplomáticas nesta quarta-feira (18).

"É ótimo que se faça uma investigação internacional sobre este caso", afirmou uma das fontes, pedindo para não ser identificada.

A missão destes especialistas se baseia na resolução que aprovou o acordo nuclear de 2015 com o Irã, a qual decreta um embargo sobre as armas no Iêmen, acrescentaram os diplomatas consultados pela AFP.