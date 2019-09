O presidente americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira um endurecimento substancial de suas sanções contra o Irã, após ataques às instalações petrolíferas sauditas que Washington atribui a Teerã.

"Acabei de ordenar ao secretário do Tesouro que reforce substancialmente as sanções contra o estado iraniano!", escreveu o presidente dos Estados Unidos no Twitter.