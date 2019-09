Irã nega envolvimento em ataques na Arábia Saudita em mensagem aos Estados Unidos

O Irã negou ter desempenhado um papel nos ataques executados no sábado contra instalações petroleiras da Arábia Saudita, em uma "nota oficial" enviada aos Estados Unidos, informa nesta quarta-feira a agência oficial IRNA.

Na mensagem transmitida na segunda-feira à embaixada da Suíça em Teerã, que representa os interesses americanos no Irã, a República Islâmica "insiste que não desempenhou nenhum papel no ataque, nega e condena as acusações" contra o país apresentadas pelos Estados Unidos, destaca a agência.

De acordo com a IRNA, o texto "desmente e condena as acusações de (o presidente americano Donald) Trump e (de seu secretário de Estado Mike) Pompeo" contra a República Islâmica.

A mensagem "adverte os funcionários americanos que, se alguma medida for adotada contra o Irã, o país dará uma resposta imediata de um alcance muito maior que uma simples ameaça".

Pompeo acusou diretamente o Irã no domingo de responsabilidade pelos ataques reivindicados no dia anterior pelos rebeldes iemenitas huthis contra instalações de petróleo na Arábia Saudita, rival regional da República Islâmica.

A Arábia Saudita deve anunciar nesta quarta-feira os resultados de sua investigação sobre os ataques contra o reino, onde o chefe da diplomacia americana Mike Pompeo é aguardado para discutir sobre uma possível resposta.