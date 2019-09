Comunicado do Business Wire :Thales

A partir de hoje, novos recursos de autenticação adaptativa, logon único e visibilidade de aplicativos estão disponíveis aos clientes do SafeNet Authentication Service da Thales, com migração automática para o SafeNet Trusted Access. Com os recursos aprimorados de gestão de acesso do SafeNet Trusted Access, as empresas têm melhor controle e visibilidade sobre a sua propriedade segura na nuvem, facilidade de uso e recursos de segurança automatizados para reduzir ameaças de ataques baseados em identidade.

Segundo o Índice de Gestão de Acesso da Thales de 2019, a maioria (97%) dos líderes de TI acredita que a gestão de acesso à nuvem é necessária para continuar sua adoção, sendo que quase todos (94%) alteraram as políticas de segurança quanto à gestão de acesso devido a um aumento nas violações de segurança nos últimos 12 meses. Com autenticação adaptativa e controles de gestão de acesso flexíveis, os CISOs e os responsáveis por riscos podem proteger todos os pontos de acesso e obter informações contínuas sobre eventos relacionados à aplicativos e à nuvem. Isto permite às empresas garantir o acesso confiável, a adoção segura de iniciativas como o BYOD, estar em conformidade com regulamentos e expandir o uso de serviços seguros na nuvem.

SafeNet Trusted Access é uma solução de gestão de acesso baseada na nuvem, que combina a conveniência do logon único com a segurança do acesso granular, permitindo que empresas simplifiquem e protejam o acesso a aplicativos Web e na nuvem. Sempre que um usuário acessar um aplicativo na nuvem, o SafeNet Trusted Access validará a identidade do usuário, avaliará qual política de acesso deve ser aplicada e aplicará o nível apropriado de autenticação com o Smart Single Sign-On. Com melhor controle e visibilidade do ecossistema na nuvem, o SafeNet Trusted Access ajuda empresas a evitar violações de dados, migrar para a nuvem com segurança e simplificar a conformidade regulatória.

"Com os poderosos recursos de autenticação adaptativa e logon único, o SafeNet Trusted Access nos permite oferecer acesso a todos os nossos aplicativos na Web e na nuvem, complementados com recursos integrados de autenticação de logon único e fatores múltiplos. Isto elimina a necessidade de qualquer administração adicional, como reimplantação ou novo registro, permitindo a fácil implementação de um acesso condicional seguro e autenticação passo a passo com uma única gestão de acesso integrada", disse Coralie Fontaine, líder técnica em infraestrutura de TI e segurança na SCOTT Sports.

"A transformação digital está tomando conta das empresas em todos os setores, mas, à medida que avança para a nuvem, é importante lembrar que nem todos os aplicativos na nuvem terão os mesmos protocolos de acesso necessários para proteger este ambiente. Deste modo, permitimos que os clientes do SafeNet Trusted Access, a partir de autenticação baseada na nuvem, criassem e executassem suas atividades comerciais em um mundo com diversas nuvens, oferecendo segurança, escalabilidade e confiabilidade prontas para atender ao panorama de ameaças em evolução", disse Francois Lasnier, Vice-Presidente de Soluções em Gestão de Acesso na Thales.

