O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, disse que o risco de que o Reino Unido deixe a União Europeia (UE) - processo chamado de "Brexit" - sem um acordo com o bloco permanece "muito real". Em discurso ao Parlamento Europeu nesta quarta-feira, Juncker afirmou que um Brexit sem acordo "pode ser a escolha do Reino Unido, mas jamais será a nossa".



O principal entrave à elaboração de um acordo é a questão alfandegária - o "backstop" - na fronteira entre a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido, e a República da Irlanda, que continuará na UE. Juncker declarou que não tem "apego sentimental" ao backstop, mas permanece comprometido com o seu propósito.



Juncker e o premiê britânico, Boris Johnson, se reuniram na segunda-feira (16). "Pedi ao primeiro-ministro que especifique as alternativas que ele pode prever", disse o presidente da Comissão. Fonte: Associated Press.