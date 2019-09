Wall Street fecha em alta

Wall Street subiu nesta terça-feira, com investidores atentos à uma possível queda da taxa de juros do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones Industrial subiu 0,13%, a 27.110,80 unidades. O tecnológico Nasdaq avançou 0,40%, a 8.186,02 unidades e o S&P; 500 teve alta de 0,26%, a 3.005,70 unidades.

A sessão transcorreu durante o primeiro dia de discussões do Fed, das quais se espera uma redução da taxa de juros; a segunda do ano.

No mercado de títulos, a taxa da dívida americana a 10 anos ficou em 1.807%, abaixo do fechamento do dia anterior (1.847%).