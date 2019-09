Comunicado do Business Wire :IBC

A Premiação IBC2019 foi reconhecida pelo real - em termos de projetos socialmente responsáveis e instituições de caridade - e pelo virtual, incluindo hologramas sobre 5G e a vanguarda na entrega de realidade aumentada. Os dois se reuniram no evento Honra Internacional pela Excelência, apresentados a Andy Serkis.

The International Honour For Excellence was awarded to actor, director and producer Andy Serkis (Photo: Business Wire)

Um ator ao vivo notável em teatro, cinema e televisão, Serkis agora é mais conhecido por redefinir a arte da captura de desempenho. Suas habilidades e intensidade criaram personagens tão variados quanto Gollum, King Kong e o capitão Haddock de Tintin: todos gerados por computador; e todos em função de suas habilidades e experiência de criar a fidelidade, os detalhes, a humanidade.

Em uma homenagem na tela, o ator Woody Harrelson, que co-estrelou Planeta dos Macacos: A Guerra, disse: "Andy é um dos atores mais talentosos que já encontrei. Me surpreende ver o quanto pode transmitir apenas em seus olhos.

Ao aceitar o prêmio de Naomi Climer, presidente do Conselho do IBC, Andy Serkis disse: "Estou profundamente honrado por estar aqui como parte desta comunidade eclética e mundial, uma comunidade que permite essencialmente a realidade das ambições de alguém como eu que procura trazer personagens e histórias à existência, e espera - de algum modo - mudar o mundo para melhor."

Ele agradeceu à sua família "que nasceu há duas décadas de mim na região de Spandex; que Deus os abençoe" e concluiu com "Obrigado IBC por este prêmio incrível. Estou emocionado e sempre o terei em estima."

Prêmio de Impacto Social IBC

IBC introduziu duas novas categorias de prêmios este ano. A concorrência pelo prêmio de impacto social foi tão intensa que os juízes concederam não um, mas três troféus.

O primeiro foi para a emissora turca TRT pelo programa Cidadão Mundial e, em particular, pela iniciativa Jornalismo para Jovens. Esta ensina os jovens, incluindo aqueles em grandes campos de refugiados do país, a usar suas habilidades nativas de mídia social e desenvolver suas habilidades de contar histórias.

"O J4J é uma celebração do acesso global à mídia, que é um direito humano", disse Zia Ahmed Eshanzada, especialista sênior em campanhas da TRT. "Esperamos incentivar outras pessoas a criar programas semelhantes."

Após o devastador tsunami do Boxing Day em 2004, as autoridades indianas reconheceram que precisavam não apenas monitorar a ameaça do mar, mas também comunicar informações e avisos às pessoas que provavelmente seriam afetadas.Gaian Solutions desenvolveu o Sagar Vani, uma plataforma de engajamento do cidadão omnicanal, que recebeu o segundo prêmio.

"A aplicação adequada da tecnologia pode garantir que os que 'têm' e os que 'não têm' tenham acesso à mesma qualidade de serviço - especialmente em termos de serviços de emergência que salvam vidas", disse Chandra Kotaru, Diretor Executivo da Gaian.

O terceiro troféu foi para Chouette Films, uma iniciativa da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. O objetivo é produzir conteúdo acadêmico e informativo com a menor cobertura ambiental.

Como diz a Chouette Films, o objetivo é "aumentar o impacto na humanidade com um impacto mínimo no planeta. Reconhecer a produção cinematográfica consciente do ponto de vista ambiental e social é um pequeno passo para a IBC, mas um salto gigantesco para a indústria em geral - estamos muito felizes em fazer parte dela."

Prêmio Jovem Pioneiro IBC

A segunda nova categoria reconheceu os jovens que deixaram sua marca no setor. O público ouviu cerca de sete finalistas, todos com menos de 30 anos, bem-sucedidos em áreas tão diversas como produção interativa de vídeos e administração de empresas.

No entanto, o prêmio foi para Vera Bichler. Vera se formou na HBS Broadcast Academy e agora é a primeira diretora de futebol da emissora estatal austríaca ORF.

Ao aceitar o troféu, Vera disse: "Hoje sou a primeira mulher a dirigir a ORF, mas espero que daqui a alguns anos não seja uma questão primordial, pois o sexo não teria importância.

Prêmio de Inovação IBC

Sail GPlevou o primeiro dos três prêmios de inovação IBC, pela criação de conteúdo. Esta é uma nova competição para iates de alta velocidade em portos de belos cenários e regiões costeiras de todo o mundo. Em qualquer lugar, porém, tudo que é fornecido é encaminhado de volta à Timeline Television, na Inglaterra, para produção ao vivo em três idiomas diferentes.

Das muitas indicações, o júri de editores internacionais e consultores de tecnologia produziu uma lista final de quatro participantes para este prêmio: Fox Sports, com os parceiros de tecnologia Epic Games e Zero Density, por seu novo estúdio de realidade aumentada da Nascar; Riot Games pela produção remota do campeonato de e-sports do League of Legends, usando a tecnologia Haivision; e a Vodafone na Romênia, que usou o 5G para transportar um holograma ao vivo de um lado a outro de Bucareste, permitindo que um prodígio da guitarra de 10 anos tocasse com sua banda favorita. Dejero, Hawthorn Theatrical, Huawei e Musion 3D foram parceiros de tecnologia.

Se o prêmio pela criação de conteúdo foi para uma ação emocionante no mar, o Prêmio de Inovação IBC2019 pela Distribuição de Conteúdo nos levou abaixo das ondas. A Associated Press, com seus parceiros de tecnologia Inmarsat, LiveU e Sonardyne, transmitiram ao vivo de um submersível sem ligação por cabo a 200 metros, usando o próprio Oceano Índico como portador da transmissão ótica em HD.

A AP mais próxima do prêmio foi a BT Sport, que com a ajuda da EE, Huawei, Mobile Viewpoint e Timeline Television proporcionou a cobertura de uma partida de futebol no Estádio de Wembley, produzida remotamente graças à transmissão 5G das câmeras; e COPA90, que, com a ajuda da Base Media Cloud, desenvolveu uma plataforma de mídia social tremendamente envolvente para a Copa do Mundo da FIFA 2018.

O vencedor do prêmio de Conteúdo em Qualquer Lugar foi ETV Bharat da Índia. Com os parceiros de tecnologia Aveco, Grass Valley, Harmonic, Octopus, Ross Video e VTI, desenvolveu uma infraestrutura de notícias de plataforma cruzada em grande escala - 5000 jornalistas cobrindo 29 estados e trabalhando em 13 idiomas.

Também foram selecionados para o prêmio a Deutsche Telekom (suportada pela Akamai, Iconic Engine, INVR.SPACE, Magnum Film, MediaKind e Tiled Media) por 6k ao vivo, 360. VR; e o Facebook, que levou La Liga ao subcontinente indiano no Facebook Watch, com tecnologia adicional da Guud e da MediaPro.

Prêmio Especial

Abordando o tema do impacto social, a IBC entregou um Prêmio Especial ao 4K 4Charity. No IBC2014, Sam Blackman, da Elemental, promoveu uma corrida divertida no sábado pela manhã. 4k foi o burburinho da tecnologia de 2014, e 4 km pareciam um alvo razoável para uma corrida às 7h30min no meio de uma feira, e assim nasceu o 4K 4Charity.

Infelizmente, Sam faleceu em 2017, mas seu legado de caridade continua vivo. Atualmente, existem quatro séries 4K 4Charity por ano, sendo que foram arrecadados mais de um milhão de dólares para organizações sem fins lucrativos preocupadas em aumentar a igualdade e promover a diversidade. O Elemental - agora AWS Elemental - continua a oferecer suporte administrativo, de modo que 100% das taxas de registro vão para boas causas.

O evento IBC2019 foi iniciado pela estrela do futebol Robin van Persie. Viu 631 corredores inscritos, a quem se juntou uma cabra que escapou do zoológico local. Um dos maiores aplausos da cerimônia de premiação recebeu o vídeo que mostrava a cabra batendo van Persie na linha de chegada.

Ao aceitar o prêmio, Laura Barber disse: "O que Sam amava nesta corrida é a eficiência com que ela nos ajudou a arrecadar dinheiro para organizações sem fins lucrativos com foco no aumento da igualdade, além de permitir que as pessoas se envolvessem em uma atividade saudável, única e divertida em meio à agitação da feira. A IBC é onde tudo começou, e estamos honrados em receber este prêmio."

Melhor produção técnica

Oprêmio deste ano de melhor produção técnica foi entregue a pesquisadores da Finlândia, buscando soluções práticas para entrega de conteúdo de realidade aumentada em tempo real a aparelhos celulares. Sebastian Schwarz, da Nokia Technologies, recebeu o troféu em nome de sua colega Mika Pesonen e Jani Norminen, da Innogiant.

