Comunicado do Business Wire :Institute for Biotechnology and Medicine Industry

Não existe lugar como Taiwan, onde os serviços médicos são facilmente acessíveis com qualidade e eficiência, atraindo, anualmente, quase 500.000 pacientes do mundo todo e a atenção dos fornecedores mais importantes de dispositivos médicos.

O tratamento de câncer é uma das especialidades médicas em que Taiwan ganha reconhecimento na Ásia. O ponto de foco agora está na terapia de prótons, que provou ser uma maneira indolor de administrar dose de radiação em tumores-alvo com precisão, fazendo com que os efeitos colaterais ocorram no nível mínimo.

Principais atores na terapia de prótons se dirigem aos mercados da Ásia

Apesar de a terapia com prótons indicar uma alternativa promissora para o tratamento do câncer, ela está longe de aproximar-se a um serviço convencional que possa ser encontrado em institutos de pesquisa médica. De acordo com as estatísticas do PTCOG, existem 82 institutos de pesquisa médica até o momento que oferecem essa terapia, sendo um em operação e nove em preparação em Taiwan - a densidade mais alta em comparação com o resto do mundo. O Chang Gung Memorial Hospital iniciou o serviço em 2015, seguido de perto por seus pares, incluindo o Taipei Medical University Hospital, o China Medical University Hospital, o Taipei Veterans General Hospital, o National Taiwan University Hospital e 5 mais conhecidos nacional e regionalmente, focados nas demandas crescentes dos pacientes nos países da ASEAN.

Grandes multinacionais de dispositivos médicos também agarram as oportunidades que veem em Taiwan, formando parcerias com centros médicos, como a IBA, Varian, Hitachi e o SHI Group. A presença deles sugere que Taiwan está bem posicionado com sua especialidade médica e localização geográfica para ser um local de demonstração de onde os negócios se desenvolveriam. Também representa a aprovação da capacidade de Taiwan de impulsionar a inovação e a aplicação do tratamento contra o câncer.

Taiwan é excelente no tratamento de câncer nas áreas da cabeça, pescoço e mama e tumores encontrados em crianças

A terapia de prótons combinada com outros tratamentos é considerada útil para câncer de pulmão e tumores nas áreas da cabeça e do pescoço. Os institutos de pesquisa médica de Taiwan têm gerado resultados positivos por meio de casos clínicos e pesquisas, observando que o câncer de mama e o câncer desenvolvido em crianças podem ser um fator crítico para fortalecer a posição estratégica de Taiwan na Ásia, juntamente com especialistas em engenharia e ciência envolvidos no curso do tratamento.

Fabricantes multinacionais de equipamentos de radioterapia (incluindo prótons) e hospitais parceiros apresentarão demonstrações ao vivo e técnicas que estão detrás do tratamento avançado do câncer, de 5 a 8 de dezembro de 2019, no Healthcare+ Expo Taiwan.

