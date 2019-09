O preço do petróleo caiu nesta terça-feira como resultado de informações segundo as quais a produção da Arábia Saudita pode ser restaurada dentro de duas a três semanas, segundo analistas.

No meio da manhã, o barril de petróleo Brent do Mar do Norte, uma referência na Europa, perdeu 5,35% para US $ 65,35 em Londres, enquanto o "light sweet crude" (WTI) caiu 4,36%, a US$ 60,16 em Nova York.