Comunicado do Business Wire :Quake Global, Inc.

A Quake Global, Inc. tem a satisfação de anunciar a disponibilidade do LTE global nos modelos QPRO? e Q4000?, nossos produtos mais vendidos e que incluem protocolos de comunicação bidirecional e em modo duplo em redes globais de satélite e celular.

Agora, nossos clientes do mundo todo podem adquirir o Q4000 e o QPRO equipados com Cat M1/NB-IoT, a mais recente tecnologia de comunicação LTE. Essa tecnologia é projetada para atuar nos mercados M2M com foco especial em custos de dados menores para aplicações de Internet das Coisas (IoT) orientadas por dados. O LTE é ideal para nossos clientes que possuem equipamentos distribuídos por grandes áreas geográficas. Construídos para durar por muito tempo, seu chassi e plataforma robustos são projetados para resistir a condições climáticas extremas e ambientes de trabalho desafiadores.

"Na Quake, buscamos continuamente proporcionar a tecnologia de telecomunicação mais avançada a nossos clientes para assegurar a conectividade com ativos em todas as regiões do mundo", afirmou Polina Braunstein, diretora executiva e presidente da Quake Global.

Todos os produtos das linhas QPRO e Q4000 são programáveis, o que permite uma experiência do usuário altamente personalizável para clientes fabricantes de equipamentos originais e configurável para aqueles que necessitam de soluções sob medida. Os produtos da Quake são amplamente considerados os mais confiáveis e bem respeitados de sua categoria.

Mesmo em áreas inóspitas como no meio do oceano ou do deserto, os produtos da Quake Global transmitem informações essenciais sobre tudo, seja onde e quando for.

Sobre a Quake Global:

Os produtos telemáticos da Quake têm sido utilizados em muitos setores de mercado, entre eles, aviação, construção, equipamentos pesados, transporte, serviços de emergência, marítimo, agrícola, mineração e petróleo e gás. A Quake Global lidera o mercado global e conectado de IoT em matéria de comunicação telemática por satélite e celular.

Os produtos de última geração da Quake Global oferecem Cat M1/NB-IoT, três configurações Cat1 LTE para oferecer compatibilidade com as regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, além de RFID, BLE, Wi-Fi e Ethernet, V2X e comunicação por satélite. Para mais informações, acesse www.quakeglobal.com.

