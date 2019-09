Líder supremo do Irã diz que não haverá conversas com EUA

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta terça-feira que "não haverá conversas com os Estados Unidos em qualquer nível", numa aparente tentativa de encerrar especulação sobre um possível encontro dos presidentes americano e iraniano na Organização das Nações Unidas (ONU) este mês.



Segundo a TV estatal iraniana, o aiatolá disse que essa é a posição de toda a liderança do país e que "todas as autoridades da República Islâmica acreditam nisso de forma unânime".



Recentemente, surgiram relatos sobre uma possível reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu equivalente iraniano, Hassan Rouhani, durante a Assembleia Geral da ONU na próxima semana.



No entanto, as tensões no Golfo Pérsico ganharam força após ataques lançados contra a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita no fim de semanas. Os EUA acusam o Irã de estar por trás do ataques, alegação essa negada por Teerã.



Ontem, Trump declarou que "parece" que o Irã foi responsável pelo atentado, mas ressaltou que ainda não considera uma possível retaliação militar. Fonte: Associated Press.