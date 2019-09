Oposição diz que diálogo com chavismo mediado pela Noruega está encerrado

O líder opositor venezuelano Juan Guaidó anunciou que o mecanismo de diálogo com o governo de Nicolás Maduro, mediado pela Noruega, "se esgotou", diante da negativa da delegação chavista de voltar à mesa de negociações.



As conversas em busca de saídas para a grave crise política e econômica venezuelana, que começaram na Noruega e se transferiram para Barbados, estão congeladas desde 7 de agosto por decisão do governo. "Maduro abandonou o processo de negociação com desculpas falaciosas", disse Guaidó.



"Aqueles que usurpam o poder, bloquearam uma saída pacífica, rechaçando discutir uma proposta sensata feita por nossa delegação para pôr fim ao conflito." (Com agências internacionais)









