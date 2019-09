Comunicado do Business Wire :The We Company

A The We Company (a "Companhia") emitiu a seguinte declaração:

"A The We Company aguarda com expectativa nossa próxima Oferta Pública Inicial (IPO, Initial Public Offering), que esperamos que seja concluída até o final do ano. Agradecemos a todos os nossos funcionários, membros e parceiros por seu compromisso contínuo."

Esta comunicação não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações de ofertas de compra ou venda de valores mobiliários serão realizadas de acordo com os requisitos de registo da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Uma declaração de registro relativa a esses valores mobiliários foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários, mas ainda não entrou em vigor. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas antes do momento em que a declaração de registro entre em vigência. Cópias do prospecto preliminar relacionadas à oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas da Companhia no endereço: 115 West 18th Street, Nova York, Nova York 10011.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190917005465/pt/

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco Press@we.co

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.