Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, líder em aceleração da transformação de rede de software e redefinição das economias de rede móvel para os provedores de serviços de comunicação (CSPs), foi reconhecida como vencedora do 'Best RAN Technology' por sua solução RAN (vRAN) virtualizada pelo segundo ano consecutivo. A tecnologia vRA da Mavenir com interfaces abertas em hardware de rádio aberto fornece flexibilidade para suportar as diversas configurações de instalação 4G/5G sem o risco para os negócios de 4G existentes.

Ao contrário dos provedores de equipamentos de rede tradicionais, a tecnologia RAN aberta virtualizada da Mavenir interrompe a situação de aprisionamento do fornecedor, uma vez que o OpenRAN muda completamente a dinâmica e a economia do mercado de hoje, onde os custos permanecem altos se a operadora estiver presa a um hardware legado.

O enfoque da Mavenir é radicalmente diferente dos enfoques proprietários tradicionais. Com um portfólio abrangente de VNFs totalmente virtualizado, a virtualização nativa em nuvem do processamento de banda básica está se estendendo até a fronteira da rede. vRAN oferece maior agilidade comercial com elasticidade da rede, flexibilidade e otimização de RAN dinâmica. A centralização do processamento de banda básica permite a adaptação da RAN dinâmica por meio da mobilidade hierárquica, SON, CoMP, programação centralizada, aplicação da política e controle de interferência. Além disso, o vBBU da Mavenir foi projetado para suportar múltiplas divisões fronthaul simultaneamente - tornando a solução vRAN uma escolha ideal para a estratégia agnóstica e à prova de futuro do fornecedor para CSPs.

"As operadoras estão avaliando fornecedores que possam ajudá-las na transição segura para a era 5G e como o único provedor de software de rede completo da indústria, a Mavenir está melhor posicionada para ajudar com essa transformação para uma rede virtualizada. As operadoras que adotarem a arquitetura em nuvem agora para vRAN serão as mais beneficiadas pelo custo total de propriedade menor", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "Os administradores das operadoras grandes e pequenas estão começando a perceber a eficiência e a lucratividade que a rede virtualizada proporciona às organizações".

A expertise da Mavenir em NFV e automação reduz o tempo da operadora para levar o produto ao mercado, resultando em economias de custo críticas. O único provedor de software de rede nativo em nuvem completo da indústria, a Mavenir oferece portfólio 4G e 5G com vRAN, vEPC/5G Core, vIMS, RCS Business Messaging, Security e outras soluções críticas.

O prêmio TechXLR8 5G Asia foi anunciado em 11 de setembro em Singapura.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até o premiado núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais tenham experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com

