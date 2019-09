Comunicado do Business Wire :Imperial Capital, LLC

A ASSA ABLOY anunciou que adquiriu a LifeSafety Power, importante fornecedora de soluções de energia inteligentes com controle de acesso integrado para fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM), integradores e usuários finais. A LifeSafety Power foi estabelecida em 2009 e conta com aproximadamente 65 funcionários. Seu escritório principal está localizado em Libertyville, estado norte-americano de Illinois. Suas vendas em 2019 devem atingir cerca de US$ 30 milhões com uma boa margem de EBIT, e a aquisição será acrescida desde o início aos ganhos por ação da ASSA ABLOY.

"A LifeSafety Power é um excelente complemento para o nosso portfólio de controle de acesso, e não vemos a hora de incorporar seus conhecimentos em fornecimento e consumo de energia a todo o nosso portfólio de controle de acesso", declarou Lucas Boselli, vice-presidente executivo e chefe da divisão das Américas da ASSA ABLOY.

"Essa transação demonstra a profunda experiência da Imperial Capital na categoria de negócios de hardware, software e serviços no setor de segurança, que possui definição bastante abrangente. A plataforma de energia inteligente da LifeSafety foi identificada pela Imperial desde o início como uma plataforma de oferta e gestão de energia altamente inovadora e original para sistemas essenciais de segurança patrimonial e proteção à vida que proporciona a integradores e proprietários enormes ganhos de produtividade e economia", comentou Bill Lynch, diretor geral da área de serviços bancários de investimentos da Imperial Capital.

"A Imperial Capital compreendeu nossos negócios e conduziu um processo bastante minucioso para nos ajudar a encontrar a ASSA ABLOY como a parceira certa e que levará nossos negócios a um novo patamar", afirmou Larry Ye, diretor executivo da LifeSafety Power. Ele acrescentou: "Vemos com grande otimismo essa aquisição e a oportunidade de seguir inovando a partir do incrível vigor da plataforma da ASSA ABLOY".

