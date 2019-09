Comunicado do Business Wire :BitHarp Group Limited

Um distinto fabricante de criptomoedas, BitHarp Group Limited www.BitHarp.com tem o prazer de anunciar o lançamento de duas novas plataformas de mineração líquida de alto desempenho, capazes de oferecer excelentes recursos de uso e potencial sem precedentes para obtenção de lucro. Com alta taxa 'hash' e baixo consumo de energia, as duas plataformas denominadas Lyre Miner e Harp Miner foram projetadas para fornecer retorno de investimento em apenas um mês.

Uma plataforma de mineração poderosa e compacta, o Lyre Miner pode caber em um espaço limitado e oferece recursos úteis, como uma interface com tela tátil para fácil operação e monitoramento. Por outro lado, o Harp Miner é um equipamento de refrigeração líquida direta (DLC) que prioriza a segurança e a tolerância a falhas. Elimina todos os riscos associados à refrigeração de líquidos, oferecendo um ecossistema seguro, protegido e econômico para a mineração de criptografia. O consumo de energia destes dois equipamentos é de 600 W e 2400 W, respectivamente.

Lyre Miner e Harp Miner são capazes de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash com as taxas 'hash' citadas abaixo.

-- Lyre Miner: 335 TH/s para Bitcoin, 55 GH/s para Litecoin, 14 GH/s para Ethereum e 9 TH/s para Dash

-- Harp Miner: 2000 TH/s para Bitcoin, 300 GH/s para Litecoin, 75 GH/s para Ethereum e 50 TH/s para Dash

O BitHarp menciona que suas duas novas plataformas de mineração foram projetadas e configuradas para trazer benefícios da mineração de criptografia a investidores comuns sem muita experiência ou conhecimento em mineração. Com interfaces de usuário fáceis de operar e funcionalidade poderosa, qualquer pessoa pode começar a lucrar com estas plataformas simplesmente conectando-as.

"Os produtos BitHarp são uma nova revolução no mercado de criptomoedas, pois oferecem a oportunidade a qualquer tipo de investidor obter lucro após um mês", disse Daniel Cox, Diretor de Engenharia da BitHarp.

Para saber mais sobre a Lyre Miner e a Harp Miner, acesse https://www.bitharp.com/

Sobre o BitHarp: O BitHarp é um fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia baseado em plataformas de mineração mais flexíveis e de alto desempenho construídas com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa aos investidores.

