A Bolsa de Nova York abriu no vermelho nesta segunda-feira, com investidores preocupados com o aumento dos preços do petróleo após um ataque com drones a instalações de energia na Arábia Saudita: o Dow Jones perdia 0,41% e o Nasdaq 0,67 %.

Wall Street fechou sem uma direção clara na sexta-feira. O índice industrial Dow Jones registrou seu oitavo aumento consecutivo com um aumento de 0,14%, e o Nasdaq, de valores tecnológicos, caiu 0,22%.