Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou hoje os primeiros palestrantes da conferência Mobile 360 - Eurásia 2019, que será realizada nos dias 8 e 9 de outubro de 2019 no Lotte Hotel, em Moscou (Rússia). O evento, agora em seu segundo ano, convida os principais líderes de operadoras de telefonia móvel, governos e órgãos reguladores a discutir o impacto da tecnologia móvel na economia digital da região. A edição deste ano apresenta o tema "Abraçando o 5G e as tecnologias emergentes para acelerar a economia digital" e examinará o iminente lançamento comercial do 5G na Eurásia. A expectativa é de que a implementação inicial do 5G ocorra em 2020, com o número total de conexões 5G na Rússia atingindo 48 milhões em 2025.

"Estamos entusiasmados por sediar nosso segundo evento Mobile 360 na Rússia e convocamos um elenco incrivelmente forte de palestrantes do mundo todo que discutirão o papel central que as redes 5G desempenharão na economia digital", disse Mats Granryd, diretor geral da GSMA. "O 5G será uma área de foco principal e os delegados obterão uma visão única de especialistas do setor, além de terem a oportunidade de discutir e debater como o setor pode superar os desafios e capitalizar as oportunidades que a era 5G trará."

No Mobile 360 - Eurásia, os CEOs e executivos seniores das principais empresas da indústria de telefonia móvel e de todo o ecossistema digital abordarão as tendências e questões mais prementes do setor. Os palestrantes confirmados para apresentação no Mobile 360 - Eurásia são:

-- Dmitry Markov, diretor de Infraestrutura de Informação da ANO "The Digital Economy", Rússia

-- Vladislav Onischenko, chefe do Centro Analítico para o Governo da Federação Russa

-- Vasyl Latsanych, CEO da Beeline

-- Ekaterina Safonova, diretora de Parcerias e Treinamento e assessora técnica da Cybertonica, professora associada visitante da Universidade Técnica do Estado de Kazan

-- Alexander Gorbatko, vice-chefe do Departamento de Tecnologias de Informação de Moscou

-- Jana Krimpe, parceira do Centro de Comércio Digital do Azerbaijão

-- Seizo Onoe, Presidente da DoCoMo e arquiteto de Tecnologia e chefe de Tecnologia da NTT DoCoMo

-- Kaan Terzioglu, membro do Conselho de Administração do Digicel Group

-- Javier Garcia Gomez, CTO na Europa e América Latina da Ericsson

-- Anton Ustimenko, parceiro, chefe do Setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações, CESA, Ernst & Young

-- Alexander Shulgin, fundador e CEO da Gruppa Kompaniy Familia

-- Alex Sinclair, diretor de Tecnologia da GSMA

-- Mats Granryd, diretor geral da GSMA

-- Afke Schaart, chefe regional e vice-presidente na Europa, Rússia e Comunidade de Estados Independentes (CEI) da GSMA

-- Hu Houkun (Ken Hu), vice-presidente da Huawei

-- Nurlan Meirmanov, vice-presidente de Inovação da Kazakhtelecom

-- Gevork Vermishyan, CEO da MegaFon

-- Alexey Kornya, presidente e CEO da MTS

-- Arkady Sandler, diretor do Centro de IA da MTS

-- Eran Fine, CEO da Nanolock Security

-- Erhun Bas, secretário geral da m-TOD

-- Richard Van Wageningen, CEO da Orange Business Services Russia-CIS

-- Pavel Tulubyev, membro do Conselho, Diretor de Clientes do Pochta Bank

-- Luigi Ardito, diretor sênior de Assuntos Governamentais na EMEA da Qualcomm

-- Wassim Chourbaji, vice-presidente de Assuntos Governamentais na EMEA da Qualcomm

-- Aayush Bhatnagar, vice-presidente da Reliance Jio

-- Victor Dostov, presidente da Associação Russa de Dinheiro Eletrônico e Remessas

-- Sergey Emdin, CEO da Tele2

-- Otto Williams, vice-presidente e chefe de Parcerias Estratégicas, Fintech & Ventures CEMEA da Visa

-- Dmitry Karmishin, vice-presidente de Oferta Comercial da Yandex.Money

-- David An, CTO do ZTE Group Asia

Programação

O dia de abertura do Mobile 360 - Eurásia cobrirá uma série de tópicos, incluindo informações de operadoras de outros mercados que já lançaram o 5G comercialmente; a ameaça da segurança cibernética e a identidade na era 5G; o papel crescente da operadora em comércio eletrônico, tecnologia financeira e entretenimento, bem como uma sessão detalhada sobre as tecnologias emergentes, como inteligência artificial e blockchain. O segundo dia incluirá sessões sobre o futuro dos pagamentos móveis na economia digital, com a Visa como anfitriã; cidades com sensores inteligentes e mobilidade interconectada e um painel que prevê o impacto da inteligência artificial em 2020, que será realizado em conjunto pela GSMA e pelo Fórum de Inovações Abertas de Skolkovo.

Eventos de parceiros

A Huawei e a Visa sediarão eventos no Mobile 360 - Eurásia, que também serão realizados no Lotte Hotel. A Huawei está realizando um workshop antes do evento, intitulado Estratégia 5G: Aprendendo com os CTO no dia 7 de outubro, às 14h. Essa oficina se concentrará em inovações 5G, como implementações globais, casos de uso e requisitos de rede de uma ampla gama de setores. A Visa sediará um fórum sobre Novas sinergias de pagamento para operadoras de telefonia móvel no dia 9 de outubro, das 9h às 12h30, que explorará tópicos como biometria, tokenização e fintech.

Patrocinadores do evento

Os patrocinadores do evento incluem a MTS (patrocinador anfitrião); Visa (patrocinador principal); Cisco, Huawei e Ericsson (patrocinadores da indústria) MegaFon (parceiro móvel); Mobileum e Qualcomm (patrocinadores de apoio). A ITU, a RCC e o Fórum de Inovações Abertas de Skolkovo estão apoiando organizações e hospedarão várias mesas-redondas e atividades durante o evento.

Inscrições abertas

As inscrições para o Mobile 360 - Eurásia já estão abertas. As pessoas que desejem participar devem acessar https://www.mobile360series.com/eurasia/attend/attendee-registration/. Para mais informações sobre o Mobile 360 - Eurásia, incluindo oportunidades de patrocínio, acesse: https://www.mobile360series.com/eurasia/. Acompanhe as notícias e atualizações sobre o Mobile 360 - Eurásia (# MOBILE360) no Twitter @GSMAEVENTS, no Facebook www.facebook.com/Mobile360Series e no LinkedIn www.linkedin.com/company/gsma-mobile-360-series. Mantenha-se atualizado com notícias e atividades mais amplas da GSMA através do @GSMA.

-FIM-

Sobre a GSMA

A GSMA representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo todo, reunindo mais de 750 operadoras e cerca de 400 empresas do amplo ecossistema da tecnologia móvel, incluindo fabricantes de aparelhos e dispositivos, empresas de software, fornecedores de equipamentos e empresas de internet, assim como organizações em setores industriais adjacentes. A GSMA também produz os eventos MWC líderes do setor, realizados anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, além do Mobile 360 Series com conferências regionais.

Para mais informações, acesse www.gsma.com. Siga a GSMA no Twitter: @GSMA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190916005523/pt/

Para a GSMA Tatyana Korolyova +7 925 729 03 40 TKoroleva@prp.ru Para a GSMA Gearóid Cashman +44 79 7679 0169 GCashman@webershandwick.com Assessoria de Imprensa da GSMA pressoffice@gsma.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.