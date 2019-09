Grupo patronal da UE diz que Brexit sem acordo deveria ser totalmente descartado

Um influente grupo patronal europeu disse que a saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo seria um "desastre" e "deveria ser totalmente descartada".



Diretor da BusinessEurope, Markus Beyrer disse em comunicado nesta segunda-feira que um Brexit sem acordo seria "extremamente prejudicial" para a UE e o Reino Unido, causando "danos extensos para cidadãos e empresas".



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que se reúne hoje em Luxemburgo com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, vem alertando que o Reino Unido vai sair da UE na data-limite de 31 de outubro "com ou sem acordo".



Beyrer, porém, disse esperar que Johnson apresente novas opções "viáveis" para um Brexit organizado. Fonte: Associated Press.