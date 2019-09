Comunicado do Business Wire :Busan Metropolitan City

Busan Metropolitan City recebe o 24º Festival Internacional de Cinema de Busan e G-STAR 2019.

O Festival Internacional de Cinema de Busan 2019 (BIFF, Busan International Film Festival)apresentará303 filmes em 37 telas, de 3 a 12 de outubro. Game Show & Trade, All-Round 'G-STAR 2019', a exposição global de jogos, acontecerá na BEXCO, Busan, de 14 a 17 de novembro. A G-STAR 2019apresentará uma variedade de eventos, inclusive o Programa BTC (Business To Consumer), Programa BTB (Business To Business), Global Game Conference, Game Investment Market, Game Industry Job Fair e o Korea Game Award.

Durante o BIFF,303 filmes de 85 países serão exibidos em 37 telas em 6 cinemas, inclusive Busan Cinema Center, CGV Centum City, Lotte Cinema Centum City, Megabox Haeundae, Dongseo University Sohyang Theater e Lotte Cinema Daeyoung.

O programa inclui 150 estreias, como 120 estreias mundiais (97 longas e 23 curtas) e 30 estreias internacionais (29 longas e um curta).

Vale destacar que uma nova seção, ICON, será estabelecida para apresentar filmes feitos por cineastas icônicos de todo o mundo. Além disso, 10 dos filmes clássicos mais historicamente significativos serão exibidos para comemorar o 100º aniversário da indústria cinematográfica coreana. Os filmes selecionados serão exibidos no Busan Citizen Park, para permitir que mais cidadãos possam assistir aos filmes com significado histórico.

The Horse Thieves. Roads of Time co-dirigido por Yerlan Nurmukhambetov e Lisa Takeba e Moonlit Winter, dirigido por Lim Dae-hyung, foram selecionados respectivamente para as cerimônias de abertura e encerramento.

Outros eventos importantes incluem Hand Printing, Master Class, Platform Busan, Open Talk e Outdoor Greeting. Em particular, espera-se que o Asian Film Market se torne um mercado de conteúdo integrado na Ásia, uma vez que o mercado cobrirá um escopo mais amplo de conteúdo além da indústria cinematográfica, inclusive publicação, webtoon e transmissão. (www.biff.kr)

O Oriente encontra o Ocidente na G-STAR 2019, a maior exposição de jogos da Ásia em Busan, na Coreia, de 14 a 17 de novembro.

Este ano a G-STAR espera mais de 700 empresas expositoras e mais de 2.000 visitantes de 36 países, além de 200.000 jogadores de videogame.

Busan Metropolitan City recebe a G-STAR desde 2009. Em 2018, 689 empresas participantes de 36 países operaram 2.966 estandes e 230.000 visitantes participaram do evento, o maior número de participantes em sua história. (www.gstar.or.kr)

Busan Metropolitan City Ryoo Hying-Suk, +82-51-888-1314 aaaa6444@korea.kr

