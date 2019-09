Seis soldados camaroneses morrem em ataque do Boko Haram

Seis soldados camaroneses morreram na sexta-feira em um ataque de extremistas islâmicos do grupo Boko Haram no norte do Camarões, informaram autoridades neste domingo (15).

Outros nove soldados ficaram feridos no ataque lançado por comandos com armas leves contra um posto militar em Soueram, perto do Lago Chade, próximo à fronteira com a Nigéria, segundo um oficial do Exército e dois altos funcionários da administração regional.

Estas autoridades, que pediram para ter suas identidades preservadas, responsabilizaram membros do Boko Haram.

Soueram fica muito perto da fronteira com a Nigéria na inquietante região do Lago Chade. Em 10 de junho, 17 soldados camaroneses morreram em um ataque na mesma região.

Após quase dez anos de conflito, a insurreição de jihadistas do Boko Haram causou 27.000 mortos na Nigéria e mais de 1,7 milhão de pessoas continuam sem poder voltar para suas casas.