Centenas de pessoas são evacuadas por inundações na Espanha

Os serviços de emergência anunciaram, neste domingo (15), que centenas de pessoas foram retiradas de suas casas no sudeste da Espanha.

Nos últimos dias, a região foi castigada por chuvas torrenciais que começam a recuar após terem deixado seis mortos.

Uma porta-voz dos serviços de emergência da região de Valencia informou a evacuação de dois campings na província de Alicante: um em Crevillente, com 300 pessoas; e outro, em Guardamar.

O transbordamento do rio Segura nos últimos dias também levou à retirada preventiva de uma comunidade no município de Almoradí, onde vivem cerca de 200 pessoas, acrescentou a porta-voz.

No último saldo divulgado pelo Ministério do Interior, antes destas recentes evacuações, o número global de desabrigados chegava a 3.500. O temporal causou graves danos no sudeste do país.

A zona sofreu precipitações recordes nos últimos dias, levando a seis óbitos, além de bloqueios de estradas em linhas ferroviárias e importantes inundações nas regiões de Valencia, Murcia e Andaluzia.

Ainda não há um balanço dos danos materiais. O presidente da região de Valencia antecipou no sábado que "a catástrofe vai deixar graves sequelas econômicas".

Imagens exibidas pela televisão pública mostravam moradores retirando água de suas casas, e militares usando lanchas, ou helicópteros, para resgatar pessoas de áreas isoladas.

A tempestade se deslocou para o centro da península Ibérica, onde a agência meteorológica estatal mantém 14 províncias em alerta por fortes chuvas.

No sábado, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou a região. Depois de sobrevoar de helicóptero a cidade de Orihuela, em Valencia, Sánchez esteve em um centro de comando para operações de emergência, informou seu gabinete.

O rei Felipe VI lamentou as mortes e os danos materiais.