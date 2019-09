Hofer assume liderança da extrema direita na Áustria

O austríaco Norbert Hofer assumiu, neste sábado (14) a direção do partido de extrema direita FPO, ainda enfraquecido pelo "Ibizagate", mas com a esperança de iniciar uma nova fase, após as eleições legislativas de final de setembro.

Hofer, de 48 anos, foi eleito oficialmente durante um congresso da sigla em Graz (sudeste), quatro meses depois do escândalo que custou ao Partido da Liberdade da Áustria (FPO) sua posição de sócio da coalizão do governo dirigido pelo conservador Sebastian Kurz.

Em maio, ao ser questionado sobre sua ética e integridade, Heinz-Christian Strache, que foi chefe do FPO por 14 anos, teve de abandonar o cargo de vice-chanceler.

O partido escolheu Norbert Hofer para tentar superar o episódio. Ele conhece perfeitamente os meandros do partido, no qual vem ocupando posições desde os 24 anos. Além disso, é um de seus ideólogos e autor do programa da legenda, nacionalista e hostil à imigração.

- "Virar a página" -

Os austríacos descobriram este engenheiro aeronáutico em sua derrota nas eleições presidenciais de 2016 para o candidato verde liberal Alexander Van der Bellen. Também o conhecem por ter sido o ministro dos Transportes do governo Kurz. Dos seis ministros do FPO, seu nome foi um dos de maior consenso.

Com sua voz suave, Hofer é uma figura já conhecida que terá a tarefa de dirigir este partido fundado por ex-neonazistas nos anos 1950.

Após a comoção do vídeo filmado com uma câmera escondida em Ibiza, no qual Strache, visivelmente embriagado, dizia estar disposto a oferecer mercados públicos a um oligarca russo em troca de apoio financeiro, Norbert Hofer se comprometeu a virar a página nesse tipo de "caso". O episódio também atingiu outro líder histórico da sigla, o polêmico Jorg Haider.

O FPO ainda se ressente do "Ibizagate" e passou "uma fase realmente difícil", reconheceu Hofer neste sábado.

Embora tenha tentado suavizar a imagem do FPO, seu antecessor, Strache, nunca conseguiu apagar a lembrança de seus vínculos de juventude com pequenos grupos neonazistas.

Os conservadores de Sebastian Kurz são favoritos nas eleições antecipadas de 29 de setembro, mas devem sair em busca de um aliado para governar.

As pesquisas dão ao FPO 20% das intenções de voto, seis pontos a menos do que o obtido nas eleições de 2017, mas o suficiente para voltar ao poder na coalizão com a direita.

Segundo Christian Rainer, redator-chefe da revista "Profil", Norbert Hofer é um "lobo com pele de cordeiro", pois se absteve de excluir os membros mais radicais do FPO para evitar dissidências.

Excelente orador, Hofer já se vê como ganhador frente ao imediato futuro político de seu país.

"Se os conservadores quiserem formar governo com a esquerda e com os verdes, eu lhes desejo boa sorte", ironizou recentemente. "Pois, neste caso, subiríamos nas pesquisas para 30%", completou.