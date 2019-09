Greve dos transportes contra reforma da aposentadoria provoca caos em Paris

Uma greve nos transportes públicos, a maior nos últimos 12 anos, contra a reforma da previdência do governo francês, provocou na sexta-feira, 13, caos em Paris. Dez das 16 linhas do metrô estavam fechadas e as demais saturadas, os ônibus circulavam em número reduzido e grandes engarrafamentos evidenciavam o primeiro grande protesto sindical contra a reforma do presidente francês, Emmanuel Mácron.



A greve também afetou os trens de cidades próximas, usados diariamente por milhares de pessoas que moram ou trabalham nos subúrbios da capital francesa. As linhas que levam ao Aeroporto Charles de Gaulle, no entanto, funcionaram normalmente. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.